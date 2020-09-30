Аналитики назвали дату гибели нефтяной сферы экономики мира

Специалисты французской нефтегазовой компании Total спрогнозировали конец нефтяной эры. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Специалисты Total уверены, что после 2030 года мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители. По мнению аналитиков, ключевая роль перейдет к природному газу, сообщают журналисты издания.

К 2050 году доля электроэнергетики вырастет до 40 процентов против сегодняшних 20 процентов. Из-за этих тенденций компания Total активно инвестирует в развитие аккумуляторов нового поколения, а также в солнечную и ветряную энергетику.