Сергею Тихановскому продлили арест на два месяца

Супруг бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей проведет под стражей еще два месяца. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал штаба политика.

Источник уточнил, что судебного заседания по данному вопросу не проводилось.

"После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания, Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение", — говорится в сообщении.

Следственный комитет Белоруссии ранее сообщил о возбуждении уголовного дела против Тихановского после его призывов к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также по факту подготовки к массовым беспорядкам.