Rai Al Youm: Посольству США не место в Багдаде

Ирак не станет сожалеть, если глава госдепартамента США Майк Помпео выполнит свою угрозу закрыть американское посольство в Багдаде. Достаточно просто вспомнить, кто вверг страну в многолетний хаос и убил миллионы мирных иракцев.

Об этом пишет выходящая в Великобритании ежедневная арабская газета Rai Al Youm, главный редактор которой с возмущением комментирует ультиматум, выдвинутый Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Ирака Бархамом Салехом и премьер-министром Мустафой аль-Казыми.

В частности, госсекретарь США пригрозил, что, если ракетные обстрелы «зеленой зоны» Багдада немедленно не прекратятся, Вашингтон закроет американское посольство в Ираке.

«Не стоит сожалеть, что американское посольство в Багдаде закроется. Это — гнездо заговоров и шпионажа, напоминающее нам о мученической смерти двух миллионов иракцев. Да, мы уважаем право иностранных представительств на безопасность, но при условии, что они соблюдают положения Венской конвенции. Разве американское посольство соблюдало их?», — комментирует этот ультиматум автор материала – палестинский писатель и журналист Абдель Бари Атван.

При этом журналист отмечает, что пока неизвестно, как слова Помпео восприняли иракский президент и премьер министр, но сам факт подобного ультиматума свидетельствует о том, что высокопоставленный американский дипломат обращается с ними, как с простыми служащими или сотрудниками его ведомства.

«Согласно дипломатическому протоколу, министр одной страны может обратиться к министру другой страны, но угрожать президенту страны, история которой насчитывает более 8 тысяч лет — это оскорбление и нарушение всех установленных норм», — отмечает Атван.

Также он напоминает, что именно в результате американского вторжения и последующей оккупации Ирак на протяжении уже многих лет живет в состоянии нестабильности, коррупции и хаоса, а посольство США в Багдаде является гнездом шантажа и заговоров против этой арабо-мусульманской страны.

Иракскому правительству, по мнению журналиста, самому следовало бы распорядиться закрыть американское посольство, так как само его присутствие в Багдаде после вторжения американцев и оккупации иракской территории является оскорбительным. Но правительство Ирака не может закрыть посольство США в Багдаде, так как американская администрация захватила так называемую «зеленую зону» в столице страны.

«Дипломатический комплекс США занимает самую большую площадь в мире — более 170 квадратных километров. В американском посольстве работают тысячи шпионов. Кроме того, американцы хотели, чтобы оно стало резиденцией американского правительства в Ираке, а не просто посольством, которое, как и другие иностранные посольства, исполняло бы чисто дипломатическую работу в рамках закона», — пишет Атван.

По его словам, на данный момент не ясно, насколько серьезны угрозы Помпео закрыть американское посольство в Багдаде и перевести посла США в консульство, расположенное в Эрбиле. Возможно, этот ультиматум является очередной попыткой США шантажировать правительство Ирака, или еще одним проектом разжигания старых религиозных конфликтов в стране. Но, в любом случае, Америка, после того, как она поддержала действия террористических группировок на территории Ирака и убила более двух миллионов мирных иракских граждан, является последней страной в мире, которая может читать Багдаду лекции о соблюдении международных договоров, законов и норм, подчеркивает журналист.

«США поддерживают и финансируют более 2000 неправительственных организаций в Ираке, большинство из которых работают над реализацией американских проектов по дестабилизации ситуации в Ираке и сеют семена межрелигиозной розни, стремясь разрушить социальные основы общества», — напоминает Атван.

При этом он напоминает, что ракеты, выпущенные по «зеленой зоне», не причинили посольству США ущерба и не ранили никого из сотрудников, а запущенный в январе текущего года с американской военной базы в Ираке ударный беспилотник стал причиной гибели иранского военного деятеля, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

«Разве подобные преступления не являются нарушением международных норм и законов? Разве они не нарушают суверенитет государства-члена Организации Объединенных Наций? Кто может гарантировать нам, что этот заговор с убийством не был подготовлен в американском посольстве в Багдаде?», — с возмущением пишет журналист.

Палестинский журналист считает, что в Ираке вообще не должно быть посольства США – страны, вторгшейся в Ирак, оккупировавшей его земли и убившей его граждан. И если американский посол действительно переедет из Багдада в Эрбиль, «иракские проклятия будут следовать за ним по пятам», уверен Атван.

Америке же, по мнению автора материала, прежде чем говорить о международных договорах и законах, следовало бы официально извиниться за свои преступления против иракского народа, и в качестве искупления грехов выплатить триллионы долларов компенсации.