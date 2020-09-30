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0:51   30 Сентября 2020
Общество

Оппозиция заступилась за педофила Дмитриева после увеличения срока

Оппозиция заступилась за педофила Дмитриева после увеличения срока

Представители оппозиции России возмущены увеличением срока заключения главе регионального отделения признанного иноагентом в РФ "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Событие вызвало резонанс среди либерального общества. СМИ сообщили, что многие из представителей были возмущены увеличением Верховным судом Карелии срока заключения с 3,5 до 13 лет Юрию Дмитриеву. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Глава организации был осужден по "педофильской" статье: части 3, 4 статьи 132 УК РФ, о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Уголовный процесс над историком начался в 2016 году. Дмитриев был обвинен в изготовлении детской порнографии. На домашнем компьютере у него была найдена папка с фотографиями падчерицы интимного характера.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #дмитриев #юрий дмитиев

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