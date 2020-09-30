Оппозиция заступилась за педофила Дмитриева после увеличения срока

Представители оппозиции России возмущены увеличением срока заключения главе регионального отделения признанного иноагентом в РФ "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Событие вызвало резонанс среди либерального общества. СМИ сообщили, что многие из представителей были возмущены увеличением Верховным судом Карелии срока заключения с 3,5 до 13 лет Юрию Дмитриеву. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Глава организации был осужден по "педофильской" статье: части 3, 4 статьи 132 УК РФ, о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Уголовный процесс над историком начался в 2016 году. Дмитриев был обвинен в изготовлении детской порнографии. На домашнем компьютере у него была найдена папка с фотографиями падчерицы интимного характера.