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0:17   30 Сентября 2020
Политика

Президент Литвы поддержал стремление выстраивать стратегический диалог с РФ

Президент Литвы поддержал стремление выстраивать стратегический диалог с РФ

Литва предпочитает диалог с Россией, а не бряцанье оружием. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что разговор лучше запугивания в любом случае. Он также указал на намерения Франции выстраивать стратегические отношения с Российской Федерацией.

По словам Гитанаса Науседы, Париж рассчитывает на улучшение взаимопонимания между странами ради устойчивого мира в Европе. И это правильное стремление, которое поддерживает Литва, заключил президент.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #рф #литва

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