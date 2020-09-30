Президент Литвы поддержал стремление выстраивать стратегический диалог с РФ

Литва предпочитает диалог с Россией, а не бряцанье оружием. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что разговор лучше запугивания в любом случае. Он также указал на намерения Франции выстраивать стратегические отношения с Российской Федерацией.

По словам Гитанаса Науседы, Париж рассчитывает на улучшение взаимопонимания между странами ради устойчивого мира в Европе. И это правильное стремление, которое поддерживает Литва, заключил президент.