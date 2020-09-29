Глава МИД ФРГ оценил усилия востока и запада Ливии в урегулировании кризиса

Сближение в решении вопросов между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Временным правительством является серьезным шагом для улучшения ситуации в стране. Об этом информирует телеканал Alsaaa24.

Ливии важно сотрудничать с ООН для полного выполнения решений берлинской конференции. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он также отметил, что решить кризис в Ливии можно с завершения поставок оружия и наемников в Ливию. Маас рассказал, что в октябре пройдет еще одна совместная встреча ливийских сторон с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Ибн Заид в ходе выступления на Генассамблее ООН осудил военную интервенцию Турции на территории Ливии. Он сообщил, что Эрдоган передает для ПНС технику и сирийских наемников, чтобы создать новую Османскую империю.