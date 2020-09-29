Чечевица оказалась эффективным средством для борьбы с "плохим" холестерином

Популярные и любимые всеми гарниры, такие как картофельное пюре или вареные белый рис, специалисты рекомендуют заменить на чечевицу. Об этом сообщают на портале Natural News.

Популярные и любимые всеми гарниры, такие как картофельное пюре или вареные белый рис, специалисты рекомендуют заменить на чечевицу. Этот вид бобовых оказался крайне полезным для состояния сердечно-сосудистой системы. Благодаря ему она эффективно и быстро избавляется от лишнего холестерина и сахара. Приводит слова специалистов из зарубежного источника MedikForum.

Ученые объяснили, что секрет чечевицы в содержании в ней фолиевой кислоты, растительного белка, клетчатки. Этот комплекс запускает процессы сокращения уровня "плохого" холестерина. Было обнаружено, что количество липопротеинов низкой плотности значительно снижается при употреблении ежедневной порции чечевицы.

Кроме того, в ней в большом количестве содержится белок и клетчатка, что замедляет пищеварение и тормозит высвобождение сахаров. Регулярное потребление такого гарнира может снизить содержание глюкозы в крови до 35%, заключили исследователи.