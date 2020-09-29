Постпред Сирии в ООН обвинил запад в давлении на Дамаск с помощью ОЗХО

Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари обвинил Запад в применении "методов Геббельса" для давления на Дамаск. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Запад использует фальсификации и подтасовки для обвинения Дамаска в применении химоружия в сирийских городах Дума и Хан-Шейхун с помощью Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом Джаафари заявил во время неформального заседания Совбеза ООН по вопросам ситуаций с химоружием.

По словам Джаафари, Дамаск уничтожил все запасы химического оружия к лету 2014 года после присоединения к Конвенции по запрещению химического оружия. ОЗХО подтвердила, что все 27 производств оружия в Сирии были уничтожены. В заседании приняли участие эксперты, которые опровергают информацию доклада ОЗХО. Постпред Сирии считает, что Запад работает по заветам Геббельса, при этом оправдывая вторжения в Ирак, Ливию и Вьетнам.