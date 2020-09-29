Людмила Поргина выступила против закрытия шоу Малахова

Актриса Людмила Поргина выступает против закрытия ток-шоу ведущих Андрея Малахова, Леры Кудрявцевой и Дмитрия Борисова, передает "Собеседник".

Самые популярные ток-шоу российского телевидения могут оказаться под угрозой закрытия из-за обсуждения "грязного белья" звезд шоу-бизнеса. Несмотря на то, что Людмила Поргина часто становилась замешана в подобных скандалах, она выступает против упразднения подобных передач.

По ее словам, в эфире ток-шоу должны обсуждаться проблемы семей, подниматься социально важные вопросы. Поэтому шоу Кудрявцевой, Малахова и Борисова закрывать не стоит, заявила актриса.

"Ток-шоу должны существовать, но только семейные проблемы — кто и с кем спит, кто от кого родил – не должны обсуждаться", — считает Поргина.

Знаменитость с удовольствием принимает участие в тех передачах, где она может хоть как-то помочь. За съемки в подобных выпусках Людмила Поргина даже не берет деньги, отметила актриса.