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21:25   29 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Людмила Поргина выступила против закрытия шоу Малахова

Людмила Поргина выступила против закрытия шоу Малахова

Актриса Людмила Поргина выступает против закрытия ток-шоу ведущих Андрея Малахова, Леры Кудрявцевой и Дмитрия Борисова, передает "Собеседник".

Самые популярные ток-шоу российского телевидения могут оказаться под угрозой закрытия из-за обсуждения "грязного белья" звезд шоу-бизнеса. Несмотря на то, что Людмила Поргина часто становилась замешана в подобных скандалах, она выступает против упразднения подобных передач.

По ее словам, в эфире ток-шоу должны обсуждаться проблемы семей, подниматься социально важные вопросы. Поэтому шоу Кудрявцевой, Малахова и Борисова закрывать не стоит, заявила актриса.

"Ток-шоу должны существовать, но только семейные проблемы — кто и с кем спит, кто от кого родил – не должны обсуждаться", — считает Поргина.

Знаменитость с удовольствием принимает участие в тех передачах, где она может хоть как-то помочь. За съемки в подобных выпусках Людмила Поргина даже не берет деньги, отметила актриса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#малахов #ток-шоу #поргина

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