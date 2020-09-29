Жених Конкиной рассказал о вечере невесты перед роковым походом в бассейн

Жених погибшей дочери Владимира Конкина рассказал о вечере перед трагедией, произошедшей в бассейне, передает "Комсомольская правда".

Жених Софии Конкиной Михаил присутствовал на похоронах невесты. Мужчина не приближался к отцу погибшей, который рыдал у гроба с телом дочери. Михаил рассказал о последнем вечере, когда он видел невесту живой.

Мужчина в день трагедии работал в ночную смену. Когда жених собирался на работу, он заметил, что Конкина берет с собой в бассейн вино. Девушка пришла в фитнес-центр только в 23:00. Мужчина не знает, где его невеста провела еще два часа.

Конкина скончалась на 33-м году жизни в ночь на 24 сентября. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу из фитнес-центра. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей. Точная причина смерти до сих пор не установлена. Правоохранители возбудили уголовное дело.