Foreign Policy: Америке пора перейти на многопартийную систему

Двухпартийная политическая система США больше не работает, и сейчас она требует уже даже не ремонта, а полной замены. Однако ближайшие месяцы Америка потратит не на реорганизацию своей политической системы, которая остро нуждается в том, чтобы участие в выборах принимали большее количество партий, а на очередное сражение между республиканцами и демократами.

Об этом в своей статье для издания Foreign Policy пишет известный американский политолог, автор нескольких книг о партийной системе Ли Дратман, который уверен, что в результате кризиса, разворачивающегося сейчас в США, страна может лишиться обеих своих партий – и Республиканской, и Демократической.

Как напоминает Ли Дратман, еще перед предыдущими президентскими выборами в 2016 году в США много писали о расколе в двух существующих партиях, а также предсказывали их разделение как минимум на четыре новых партии. Однако, на практике все вышло наоборот.

Победившему на тех выборах республиканцу Дональду Трампу, благодаря его гибкости, «потрясающему культу личности» и способности во всех бедах Америки обвинять «радикальных демократов», удалось удержать от распада раздираемую противоречиями Республиканскую партию. При этом Трамп добился того, что республиканцы отложили в сторону все остальные идеи, кроме необходимости бороться с угрозой марксистской революции, которую, по его словам, готовит вооруженная идеями расового равенства Демократическая партия.

Демократы, со своей стороны, тоже смогли отложить в сторону имеющиеся разногласия и сплотиться ради того, чтобы не допустить второго президентского срока Трампа.

То есть к настоящему моменту, объясняет политолог, каждая из двух американских партий сохраняет единство лишь благодаря ненависти к партии-сопернице

Нынешняя президентская гонка выявляет невиданные до сих пор вещи, отмечает Дратман. Например, избирательные штабы двух кандидатов в президенты Америки допускают возможность непризнания легитимности друг друга. Это настолько радикальная мера, что за ней могут последовать только боевые действия. Нужна ли стране такая система, задается вопросом автор материала.

По мнению политолога, Америке пора разрушить этот «порочный двухпартийный круг» и перенять, например, положительный опыт Австралии и Ирландии, где действует система рейтингового голосования и многомандатные округа.

«Такая система поможет поддержать большее число партий, позволит сломать двухпартийную динамику, которая ведет в тупик, — подчеркивает Дратман. — Что еще важнее, такая система позволит создать новые, более гибкие коалиции, которые не будут дискредитировать легитимность друг друга».

По словам политолога, сейчас в США не происходит ничего принципиально нового, исторически американская двухпартийная политическая система развивается циклами, длительностью от 24 до 36 лет. При чем продолжительности этих циклов постепенно растет вместе с увеличением продолжительности человеческой жизни, а разделяют эти циклы периоду политической эволюции, длящиеся примерно по 10-12 лет. Нынешний цикл, который начался после 1980 года, немного «подзадержался», но сейчас он как раз подходит к концу, и политическая система страны остро нуждается в реорганизации.

На протяжении всех предыдущих циклов в США существовали лишь две соперничающие партии, правда в разное время у них были разные программы и идеологии.

Например, в 70-х годах прошлого века, после моральной катастрофы и на фоне начавшихся экономических проблем американское общество разделилось на сторонников войны и на ее противников. Обе партии тогда обновились и превратились в зонтичные коалиции, одна из которых объединила внешнеполитических «ястребов», евангелистов и рыночных либертарианцев, а вторая – сторонников социальной политики, нацменьшинства и либералов-космополитов. Сложившаяся система на первых порах неплохо работала, но затем начала пробуксовывать.

Если бы еще пять лет назад демократы сбросили свой крайне левый фланг (социалиста Берни Сандерса и его фракцию), а республиканцы поступили бы также со своими крайне правыми, оставшиеся части партий могли бы продолжать существовать в «мире и согласии», убежден Ли Дратман.

Но ситуация, по его словам, пошла по другому пути. На выборах 2016 года был избран «не тот президент», после чего в дело вступили скандалисты, которые и поставили страну на грань гражданской войны.

Теперь же, вместо того, чтобы реорганизовать американскую политику, как это уже не раз делалось за время существования США, а затем адекватно реагировать на возникающие экономические и климатические кризисы, Соединенные Штаты погрузятся в очередное межпартийное сражение, которое затем превратится в борьбу вокруг легитимности результатов предстоящих президентских выборов.

«Единственный способ разорвать уничтожающий демократию порочный круг — сделать так, чтобы в соревновании могли участвовать больше партий. От этого зависит будущее американской демократии», — завершает свои рассуждения Ли Дратман.

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