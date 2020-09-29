Двухчасовой полет Навального рушит версию об "убийстве за 35 минут"

Блогер Алексей Навальный намеренно сообщил о малом времени пребывания в полете, чтобы таким образом выгородить версию об отравлении "Новичком", пишет Федеральное агентство новостей.

Навальный рассказал о плане "отравителей" в одной из публикаций на своей странице в Instagram. По его словам, злоумышленники якобы хотели убить его за 35 минут. Однако при этом блогер провел на борту воздушного судна час 50 минут. И, несмотря на резкое ухудшение самочувствия, смог выжить. В связи с этим легенда основателя признанного иноагентом в РФ ФБК не выдерживает критики.

В своих рассуждениях блогер попал в петлю времени, пишет ФАН. В частности, он забыл, что Томск и Омск находятся в разных часовых поясах, поэтому в небе Навальный провел не 50 минут, как он утверждает, а час и 50 минут.