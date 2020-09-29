В Госдуме предложили наказывать педофилов химической кастрацией

Возможность применения химической кастрации в качестве уголовного наказания за педофилию предложил предусмотреть член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с NEWS.ru.

Уголовное наказание для осужденных за педофилию должно быть жестким, по мнению Выборного, однако к этому стоит подходить в комплексе. Преступивший закон человек должен осознать, насколько страшное преступление он совершил, чтобы не допустить повторения подобного.

"Если это можно только медицинским путем изменить, то это нужно делать. Иначе мы получим еще одну жертву, а может, и не одну", — заявил депутат.

Выборный предложил перенять опыт других государств и предусмотреть химическую кастрацию в качестве меры пресечения преступления. Депутат добавил, что вынесет на обсуждение со своими избирателями эту инициативу. Также соответствующий законопроект может быть рассмотрен в нижней палате парламента в случае получения одобрения.