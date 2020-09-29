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20:49   29 Сентября 2020
Экономика

Гутерреш предупредил мир о надвигающейся рецессии

Гутерреш предупредил мир о надвигающейся рецессии

Сегодняшний мир может столкнуться в ближайшем будущем с глобальной рецессией, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш.

Он уточнил, что это произойдет, если международное сообщество не примет никаких действий. В связи с этим генсек ООН призвал страны к смягчению воздействия долгового кризиса.

По мнению Гуттереша, облегчение кредитного бремени не может ограничиваться наименее развитыми странами. Он считает, что его необходимо распространить на все развивающиеся государства и страны со средним уровнем дохода. У этих стран должно быть больше времени на осуществление платежей по кредитам, добавил генсек.

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Автор: Ирина Большунова
#оон #кризис #гуттереш

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