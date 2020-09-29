Названы темы предстоящих теледебатов Трампа и Байдена

Первые теледебаты действующего президента США республиканца Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны демократа Джо Байдена пройдут 29 сентября в городе Кливленд (штат Огайо) в рамках предвыборной гонки.

Они стартуют в ночь со вторника на среду по московскому времени. Дебаты, согласно регламенту, продлятся полтора часа. В течение этого времени кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой по 15 минут.

На этот раз Байдену и Трампу придется ответить на вопросы о назначении судьи в Верховный суд, беспорядках в американских городах, борьбе с коронавирусом в стране, безопасности выборов и ситуации с американской экономикой.