В ЛНА сообщили о переброске наемников Турции в Азербайджан

Тысячи сирийских боевиков, переброшенных Турцией в Триполи, покидают Ливию. Вероятно, наемников перебрасывают в Азербайджан, для участия в конфликте в Карабахе. Об этом заявил журналистам Al-Arabiya представитель ЛНА Халед Махджуб.

Глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа Халед Махджуб заявил, что завербованные Турцией для поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии боевики из Сирии массово покидают территорию североафриканского государства. Не исключено, что наемники направлены в Баку для участия в армяно-азербайджанском пограничном конфликте.

Также Махджуб не исключил, что вывод сирийских наемников из Ливии может быть связан с политическими процессами в североафриканском государстве, направленными на урегулирование внутреннего кризиса.

Ливийская национальная армия зафиксировала вылет четырех самолетов с сирийскими наемниками за последние несколько часов.