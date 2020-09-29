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20:22   29 Сентября 2020
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Кадырову могут вручить международную Премию мира — 2020

Кадырову могут вручить международную Премию мира — 2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на международную Премию мира-2020 от Института мира и развития (INSPAD). Соответствующую информацию распространила телерадиокомпания "Грозный".

Организация отметила вклад главы республики в развитие международных отношений, взаимосвязей между религиозными конфессиями, а также участие в различных гуманитарных программах.

Пять тысяч послов мира и более двенадцати тысяч членов INSPAD из разных стран ежегодно выдвигают номинантов. Свою деятельность эта организация ведет в Бельгии и Пакистане.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Кадыров похвастался жимом штанги лежа.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кадыров #чечня #премия

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