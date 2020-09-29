Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на международную Премию мира-2020 от Института мира и развития (INSPAD). Соответствующую информацию распространила телерадиокомпания "Грозный".

Организация отметила вклад главы республики в развитие международных отношений, взаимосвязей между религиозными конфессиями, а также участие в различных гуманитарных программах.

Пять тысяч послов мира и более двенадцати тысяч членов INSPAD из разных стран ежегодно выдвигают номинантов. Свою деятельность эта организация ведет в Бельгии и Пакистане.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Кадыров похвастался жимом штанги лежа.