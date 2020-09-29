20:22 29 Сентября 2020Происшествия
Пять человек пострадали в страшном ДТП под Тамбовом
Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе Р-22"Каспий" в Тамбовской области, передает ТАСС.
Страшная авария произошла на 458-м километре автодороги неподалеку от села Красносвободное, сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным ГИБДД, направляющаяся в сторону Москвы фура выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя "Газелями" и тремя легковыми автомобилями, в одном из которых находилась беременная женщина.
Пять человек пострадали, состояние троих медики оценивают как тяжелое. Врачи зафиксировали у них различные переломы, сотрясение мозга и травмы живота.