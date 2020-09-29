Назван способ эффективной борьбы с пьяными водителями

Многие россияне не смогут оплатить повышенные штрафы за вождение в нетрезвом виде, соответственно и не вынесут урок из ситуации. Об этом телеканалу "360" заявил автоюрист Сергей Радько.

Увеличенные штрафы за ДТП, совершенное в нетрезвом виде, не поможет "отучить" людей от употребления спиртных напитков, отметил автомобильный юрист Сергей Радько. По мнению эксперта, в стране необходимо вводить антиалкогольную пропаганду и менять в корне отношение к спиртному, передает канал "360".

"На мой взгляд, надо думать не над тем, как наказать пьяного, если он уже оказался за рулем и тем более кого-то убил, а над тем, как бы он там не оказался", — отметил специалист.

Для того, чтобы в стране изменилось отношение к вождению в пьяном состоянии, необходимо менять и способы борьбы с алкоголизмом. Успеха можно будет достичь, если прививать понимание в воспитании, ограничивать продажу алкогольных продуктов. Огромные штрафы не приведут ни к какому "уроку" поскольку слишком большие суммы для некоторых слоев россиян попросту неподъемные,