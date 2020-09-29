Ученые нашли причину возникновения опасных последствий от коронавируса

Коронавирусная инфекция стала причиной возникновения сильного воспаления у пациентов, что в ряде случаев грозило опасными последствиями. Издание EurekAlert! передает, что ученым удалось выяснить причину происходящего.

Исследование, проведенное специалистами из Школы медицины Университета Питтсбурга и Медицинского центра Седарс-Синай, выявило проблему в молекулярной структуре и последовательности спайкового белка коронавируса. Специфическая область на спайковом белке обладает суперантигенными свойствами, за счет чего происходит взаимодействие с Т-клетками и возникает цитокиновый шторм.

Спайковый белок структурой и последовательностью оказался поразительно похож на бактериальный белок, который приводит к синдрому токсического шока в организме. Специалисты планируют на основе результатов своей работы разработать методы лечения пациентов с синдромом и цитокиновым штормом от COVID-19.