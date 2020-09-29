Российское подсолнечное масло займет половину китайского рынка

Россия сможет занять половину экспортного рынка Китая уже к 2024 году, сообщает "Российская Газета".

Рост объема экспорта подсолнечного масла России составил 30% за 2020 год. Основным покупателем России является Китай, на основе этого замминистра сельского хозяйства Сергей Левин прогнозирует, что половину экспортного рынка подсолнечного масла Китая к 2024 году займет РФ.

За текущий год экспорт в Китай увеличился в 2,5 раза, а в Индию в 4,5 раза. Более того, Китай является основным покупателем масложировой продукции России на протяжении двух лет, начиная с 2018 года, отметил замминистра.

Уровень доходов граждан Китая и Индии растет, что сподвигнет их перейти с дешевого растительного масла на подсолнечное, объяснил свой прогноз Левин.