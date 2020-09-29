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19:34   29 Сентября 2020
Политика

МИД РФ сообщил о внешнем влиянии на беспорядки в Белоруссии

МИД РФ сообщил о внешнем влиянии на беспорядки в Белоруссии

Объективные причины скрываются за протестами в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, помимо внутренних проблем, также есть и внешнее влияние на ситуацию в стране.

"Поэтому тут есть и то, и другое, и, собственно, именно поэтому президент Белоруссии Лукашенко начал говорить и о конституционной реформе", — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Также Захарова добавила, что между работой Контактной группы в Белоруссии и ситуацией в республике какие-либо увязки отсутствуют.

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Автор: Василий Пименов
#захарова #белоруссия #мид рф

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