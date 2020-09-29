19:34 29 Сентября 2020Политика
МИД РФ сообщил о внешнем влиянии на беспорядки в Белоруссии
Объективные причины скрываются за протестами в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
По ее словам, помимо внутренних проблем, также есть и внешнее влияние на ситуацию в стране.
"Поэтому тут есть и то, и другое, и, собственно, именно поэтому президент Белоруссии Лукашенко начал говорить и о конституционной реформе", — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Также Захарова добавила, что между работой Контактной группы в Белоруссии и ситуацией в республике какие-либо увязки отсутствуют.