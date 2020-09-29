МИД РФ сообщил о внешнем влиянии на беспорядки в Белоруссии

Объективные причины скрываются за протестами в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, помимо внутренних проблем, также есть и внешнее влияние на ситуацию в стране.

"Поэтому тут есть и то, и другое, и, собственно, именно поэтому президент Белоруссии Лукашенко начал говорить и о конституционной реформе", — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Также Захарова добавила, что между работой Контактной группы в Белоруссии и ситуацией в республике какие-либо увязки отсутствуют.