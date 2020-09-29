Украинский политолог раскритиковал слова главы Харьковской области о Ан-26

Политолог Даниил Богатырев негативно оценил комментарий губернатора Харьковской области Алексея Кучера о крушении Ан-26. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Киеве, сообщает издание "Политнавигатор".

Ранее Алексей Кучер в интервью журналистам рассказал, что нужно обеспечить проверку диспетчера аэродрома.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем", – отметил чиновник.

Политолог Богатырев заявил, что Кучер не мог давать указания правоохранительным органам. По словам эксперта, задача губернатора — выразить соболезнования и сообщить о начале расследования. Богатырев убежден, что губернатор выступает в СМИ для повышения своего личного уровня узнаваемости.