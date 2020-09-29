Баранец не исключил новый геноцид из-за ситуации в Карабахе

Если Азербайджан пойдет до конца, то получит многолетнюю партизанскую войну. Карабахцы, среди которых абсолютное большинство — армяне, будут мстить столетиями. Такое мнение в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 29 сентября, выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

В студии участники эфира обсудили тему соотношения сил Армении и Азербайджана. Виктор Баранец обратил внимание на то, что в составе азербайджанской армии насчитывается 72 тысячи солдат, в то время как в Армении — лишь 45 тысяч. Вместе с тем, на стороне последней также сражаются и военные Нагорно-Карабахской Республики, численность которых составляет 20 тысяч человек.

«А теперь пройдемся по основным вооружениям: танкам, пушкам, самолетам, зенитно-ракетным системам. Если сравнить цифры, то превосходство на стороне Азербайджана. За ее спиной стоит самая сильная армия в регионе — полумиллионная турецкая армия. И турецких вооружений в составе азербайджанской армии становится все больше», — сказал Баранец.

Баку сможет физически оккупировать Нагорный Карабах. Однако, по мнению военного эксперта, в ответ он получит длительное противостояние и стоящую за ним «террористическую войну».

«Башни, которые взлетали в Нью-Йорке, в Баку их тоже много. Это будет война мщения. Карабахцы будут мстить не десятилетиями, а столетиями», — считает Баранец.

Кроме того, гость пресс-конференции не исключил вероятность нового геноцида. По его словам, большую роль в подогревании конфликта будет играть Турция, преследующая личные интересы.

Турция поддержит Азербайджан и за столом переговоров, и на поле боя в конфликте с Арменией по вопросу Карабаха, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.https://t.co/ZMDdYjc3Nq pic.twitter.com/4iZJcwnHPp — Коммерсантъ (@kommersant) September 29, 2020

«В Сирию [турки — прим. ред.] залезли — не получилось, Россия помешала, потом в Ливию. А тут понятно, почему такая дружба с Азербайджаном. Эрдогану нужна азербайджанская нефть, к тому же нужно расширять свои владения. Это его идея фикс. Он хочет стать вторым Ататюрком [основатель современной Турции — прим. ред.]. Эта связка надолго, связка единоверцев», — полагает Баранец.

Снятие территориальных претензий с Баку будет означать вступление в НАТО, продолжает эксперт. Это может затронуть стратегические интересы России.

«На второй день турки уже будут поздравлять своих братьев-азербайджанцев с членством в НАТО».

Эскалация конфликта между двумя странами произошла 27 сентября. Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и развернул наступление в направлении Республики Нагорный Карабах и Армении. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия начала наступление в сторону республики. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

«Политика Сегодня» рассказала, что СМИ Армении и Азербайджана пишут о конфликте в Нагорном Карабахе.