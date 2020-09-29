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19:11   29 Сентября 2020
Политика

Оппозиция устроила инфоатаку на российскую вакцину от коронавируса

Оппозиция устроила инфоатаку на российскую вакцину от коронавируса

Команда блогера Алексея Навального, которая сейчас предоставлена сама себе, сделала резкие высказывания о ситуации с коронавирусом в России, сообщает издание Nation News.

Сторонники блогера Иван Жданов и Кира Ярмыш рассказывали о якобы безразличии Кремля и нежелании властей останавливать вторую волну заболевания.

"Очевидно, сейчас не будет никакой самоизоляции, потому что у людей нет денег, они понимают, что не заставят людей сидеть в оплачиваемых отпусках", — заявила Ярмыш.

Помимо этого последователи скандального блогера решили "атаковать" российскую вакцину "Спутник V", которая была разработана для борьбы с коронавирусом. Основные аргументы против вакцины основаны на том, что она российская, а значит "ненадежная".

Сейчас в России идет борьба с последствиями пандемии, это задача поистине государственного масштаба, однако команда Навального будет и дальше дискредитировать все усилия РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #ярмыш #коронавирус

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