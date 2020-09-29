Оппозиция устроила инфоатаку на российскую вакцину от коронавируса

Команда блогера Алексея Навального, которая сейчас предоставлена сама себе, сделала резкие высказывания о ситуации с коронавирусом в России, сообщает издание Nation News.

Сторонники блогера Иван Жданов и Кира Ярмыш рассказывали о якобы безразличии Кремля и нежелании властей останавливать вторую волну заболевания.

"Очевидно, сейчас не будет никакой самоизоляции, потому что у людей нет денег, они понимают, что не заставят людей сидеть в оплачиваемых отпусках", — заявила Ярмыш.

Помимо этого последователи скандального блогера решили "атаковать" российскую вакцину "Спутник V", которая была разработана для борьбы с коронавирусом. Основные аргументы против вакцины основаны на том, что она российская, а значит "ненадежная".

Сейчас в России идет борьба с последствиями пандемии, это задача поистине государственного масштаба, однако команда Навального будет и дальше дискредитировать все усилия РФ.