Депутаты ЗакСа Новосибирска не выбрали главу штаба Навального спикером

Координатор штаба блогера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко не сумел стать спикером Городского собрания, несмотря на то, что он был кандидатом от "Умного голосования". Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков считает, что своим успехом "Умное голосование" в Новосибирской области обязано "турне" Навального по Сибири и история с отравлением блогера.

Выборы депутатов в ряде регионов России прошли в Единый день голосования. Избирательный процесс проходил в Новосибирске, Томске, Тамбове. Несколько кандидатов от "Умного голосования" сумели пройти в местные законодательные собрания. Однако об "оглушительном успехе", о котором заявляет Волков, говорить не приходится.

Успех настиг кандидатов от "Умного голосования" лишь в нескольких городах и регионах. В Новосибирске "независимого" кандидата не поддержали, на пост спикера он не прошел. Зато кандидатам от УГ удалось получить мандаты в городах, в которых Навальный побывал незадолго до госпитализации. Волков в своем ролике заметил, что победе "Умного голосования" в трех городах помогло отравление Алексея Навального.