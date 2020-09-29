Петербуржцы обнаружили возле яхт-клуба расчлененный труп

Очевидцы сообщили об обнаружении расчлененного трупа возле яхт-клуба в Петербурге. Полицейские прибыли на место происшествия.

Свидетели утверждают, что мертвое тело лежит в мешке, который прибило к берегу в Приморском районе. По словам очевидцев, труп находится в расчлененном состоянии. Люди решили, что в мешке тело, потому что от него исходил характерный запах.

Правоохранители осматривают местность. Начата проверка. Работников расположенной рядом стройки отпустили по домам. Полицейские будут устанавливать личность погибшего. Тело направят на экспертизу.