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18:54   29 Сентября 2020
Происшествия

Петербуржцы обнаружили возле яхт-клуба расчлененный труп

Петербуржцы обнаружили возле яхт-клуба расчлененный труп

Очевидцы сообщили об обнаружении расчлененного трупа возле яхт-клуба в Петербурге. Полицейские прибыли на место происшествия.

Свидетели утверждают, что мертвое тело лежит в мешке, который прибило к берегу в Приморском районе. По словам очевидцев, труп находится в расчлененном состоянии. Люди решили, что в мешке тело, потому что от него исходил характерный запах.

Правоохранители осматривают местность. Начата проверка. Работников расположенной рядом стройки отпустили по домам. Полицейские будут устанавливать личность погибшего. Тело направят на экспертизу.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #труп #приморский район #яхт-клуб

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