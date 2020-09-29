Заслуженный пилот РФ раскритиковал гендерное равенство в небе

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) с 1 октября откажется от привычного приветствия пассажиров. Вместо «леди и джентльмены» будут звучать обращения «внимание всем пассажирам» и «добро пожаловать всем». Представитель перевозчика Ютаро Ивасаки объяснил новые правила политикой гендерного равенства.

No more 'ladies and gentlemen' on Japan Airlines flights https://t.co/YQw7aCqLEZ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 29, 2020

Заслуженный пилот РФ, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник убежден, что России, в силу ее консервативных традиций, гендерно-нейтральные приветствия пока чужды.

«Я против такого, и не дай бог, в моих компаниях, если мои друзья, которые стали руководителями компаний, такое сделают, то мое гневное выступление будет не только по телефону, в закулисье, а прямо на первом же телевидении буду драть их во все дела», — категоричен собеседник «Политики Сегодня».

Рассуждая о равенстве полов в профессии пилота, специалист заявил, что в небе мужскому организму приходится испытывать высокие нагрузки.

«Это очень тяжелая профессия. Особенно подъем на высоту, перепады давления, космическая радиация, от генераторов самолетов радиоволны. Нужно иметь очень хорошую выдержку и принимать правильные решения очень быстро. Стюардессы работают не так напряженно, как пилоты. Пилота всего два или три на дальних рейсах. А стюардесс в этом же самолете, там их 16,14 или 12 человек», — объяснил собеседник.

По данным исследования Bloomberg за 2019 год выяснилось, что меньше всего женщин-пилотов оказалось у крупнейшей мировой авиакомпании «Emirates». В штате насчитали 99 сотрудниц. Большинство из них приняли на работу за последние два года. В российской авиакомпании «Аэрофлот» из 4 200 пилотов — 58 женщин. В австралийской «QantasLink» доля женщин-пилотов составляет около 11,6%. По данным исследования, в среднем число женщин в авиакомпаниях достигает 5,2% от всего экипажа.