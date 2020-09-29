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19:00   29 Сентября 2020
Весь мир

Заслуженный пилот РФ раскритиковал гендерное равенство в небе

Заслуженный пилот РФ раскритиковал гендерное равенство в небе

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) с 1 октября откажется от привычного приветствия пассажиров. Вместо «леди и джентльмены» будут звучать обращения «внимание всем пассажирам» и «добро пожаловать всем». Представитель перевозчика Ютаро Ивасаки объяснил новые правила политикой гендерного равенства.

Заслуженный пилот РФ, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник убежден, что России, в силу ее консервативных традиций, гендерно-нейтральные приветствия пока чужды.

«Я против такого, и не дай бог, в моих компаниях, если мои друзья, которые стали руководителями компаний, такое сделают, то мое гневное выступление будет не только по телефону, в закулисье, а прямо на первом же телевидении буду драть их во все дела», — категоричен собеседник «Политики Сегодня».

Рассуждая о равенстве полов в профессии пилота, специалист заявил, что в небе мужскому организму приходится испытывать высокие нагрузки.

Заслуженный пилот РФ раскритиковал гендерное равенство в небе

«Это очень тяжелая профессия. Особенно подъем на высоту, перепады давления, космическая радиация, от генераторов самолетов радиоволны. Нужно иметь очень хорошую выдержку и принимать правильные решения очень быстро. Стюардессы работают не так напряженно, как пилоты. Пилота всего два или три на дальних рейсах. А стюардесс в этом же самолете, там их 16,14 или 12 человек», — объяснил собеседник.

По данным исследования Bloomberg за 2019 год выяснилось, что меньше всего женщин-пилотов оказалось у крупнейшей мировой авиакомпании «Emirates». В штате насчитали 99 сотрудниц. Большинство из них приняли на работу за последние два года. В российской авиакомпании «Аэрофлот» из 4 200 пилотов — 58 женщин. В австралийской «QantasLink» доля женщин-пилотов составляет около 11,6%. По данным исследования, в среднем число женщин в авиакомпаниях достигает 5,2% от всего экипажа.

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Автор: Олег Королев
#япония #самолеты #гражданская авиация #гендерное равенство

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