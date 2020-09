Заслуженный пилот РФ раскритиковал гендерное равенство в небе

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) с 1 октября откажется от привычного приветствия пассажиров. Вместо «леди и джентльмены» будут звучать обращения «внимание всем пассажирам» и «добро пожаловать всем». Представитель перевозчика Ютаро Ивасаки объяснил новые правила политикой гендерного равенства.

