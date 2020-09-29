Обрушение надземного перехода на трассе "Урал" попало на видео

Надземный переход рухнул на КамАЗ в Свердловской области, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент, по данным СМИ, произошел сегодня, 29 сентября. Вечером на 193-м километре трассы М-5 "Урал" обрушился надземный переход. Часть конструкции упала на проезжавший под пешеходным мостом КамАЗ.

В результате случившегося водитель транспортного средства погиб на месте. На опубликованных в Сети кадрах видно, что кабина грузовика оказалась полностью смята под весом металлических обломков.

Источник видео: телеканал – РЕН ТВ

Что стало причиной трагедии на трассе "М-5", пока неизвестно. По предварительной версии, грузовик повредил переход из-за превышения допустимых габаритов.