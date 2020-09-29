Великобритания ввела санкции против Лукашенко и его сына

Великобритания ввела санкции против восьми белорусских государственных деятелей, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последних обвинили в нарушении прав человека после «фальсифицированных» выборов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте британского правительства.

The UK has sanctioned 8 members of the Belarusian regime, including Alexander Lukashenko for human rights violations in Belarus after the rigged elections. The ???????? & ???????? stand together in imposing sanctions as part of a coordinated international approach.https://t.co/qmgFgTBrwU — UK in Canada ???????????????? (@UKinCanada) September 29, 2020

Глава Форин-офиса Доминик Рааб заявил, что санкции коснулись Лукашенко, его сына Виктора и других высокопоставленных лиц в белорусском правительстве. По утверждению Рааба, перечисленные не предприняли никаких действий, чтобы привлечь к ответственности виновных в «пытках и жестоком обращении с сотнями мирных демонстрантов». Такого же мнения придерживаются и в Канаде.

«Сегодня Великобритания и Канада направили четкий сигнал, введя санкции против насильственного и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих фальсифицированных выборов», — приводит правительство слова министра.

Помимо Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, замминистры внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко, замкомандующего Внутренними войсками МИД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов.

Необходимость санкций британцы объяснили попыткой поддержать демократические ценности. По их словам, Лукашенко попросту отказался вести диалог с оппозицией, решив «удвоить жестокие репрессии». Так, на сайте правительства сообщается, что Великобритания удвоила финансовую поддержку правозащитным группам, независимым СМИ и общественным группам в Белоруссии до 1,5 миллиона фунтов стерлингов (более 150 млн рублей) в течение следующих двух лет.

Соединенное Королевство действует в рамках «британского режима санкций за нарушения прав человека» (Global Human Rights sanctions regime — англ.). Он вступил в силу в июле 2020 года. Британские власти могут закрывать въезд на территорию государства, запрещать переводить деньги через национальные банки и извлекать прибыль из экономики страны. Аналогичные меры ввели и в Канаде.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала документально подтвердить и расследовать все случаи насилия и других форм жестокого обращения со стороны сил безопасности Белоруссии.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента, прошедших девятого августа. По данным ЦИК, Лукашенко получил 80,01% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, с чем была не согласна оппозиция.

Президент Лукашенко обвинил США в организации протестов в Белоруссии, подчеркнув, что европейские страны «подыгрывают» Вашингтону и делают так, «как сказано». По словам белорусского президента, Запад хочет настроить Минск против Москвы.

23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, которая спровоцировала новую акцию протестов.