Великобритания ввела санкции против Лукашенко и его сына

Великобритания ввела санкции против восьми белорусских государственных деятелей, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последних обвинили в нарушении прав человека после «фальсифицированных» выборов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте британского правительства.

The UK has sanctioned 8 members of the Belarusian regime, including Alexander Lukashenko for human rights violations in Belarus after the rigged elections. The ???????? & ???????? stand together in imposing sanctions as part of a coordinated international approach.https://t.co/qmgFgTBrwU