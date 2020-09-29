Реклама безалкогольного пива может оказаться под запретом в России

Руководитель "Трезвой России" Султан Хамзаев заявил, что в увеличении числа пьющих молодых людей и росте преступности виновата реклама безалкогольного пива. По его словам, пивные корпорации делают ставку на молодежь, передает телеканал "360".

Хамзаев считает, что на самом деле под навязчивой рекламой безалкогольного пива скрывается продвижение спиртного от известных брендов. Молодежь является главным потребителем "жидкого золота", именно на это и делают ставки пивные корпорации. Однако такая реклама порождает преступность.

"Эта разгульная реклама ни к чему хорошему не приводит и адресно впивается в сознание и подсознание подростков с точки зрения агрессивного маркетинга", — цитирует Хамзаева телеканал "360".

Султан Хамзаев утверждает, что бренды используют рекламу безалкогольного пива для раскрутки опасной для здоровья алкогольной продукции, распространяя ее в молодежной среде, на что и делают акцент все пивные корпорации. Руководитель "Трезвой России" считает, что главным потребителем пивных напитков является молодежь.

"Трезвая Россия" уже направляла письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить рекламу безалкогольного пива.