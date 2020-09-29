РФ окажет продовольственную помощь Сирии на сумму в 20 млн долларов

Россия и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) подписали меморандум о перечислении российских взносов на оказание гуманитарной помощи Сирии в размере 20 млн долларов в 2020-2021 годах, передает сообщение МИД РФ ТАСС.

Уточняется, что в рамках меморандума ВПП совершит закупку отечественного продовольствия для последующего распределения в качестве гумпомощи нуждающимся сирийцам.

"Осуществления 3-й фазы проекта ВПП по школьному питанию в республике и охватывает более 500 тыс. школьников начальных классов", — добавили в МИД России.

Подписание соответствующего соглашения является подтверждением курса на взаимодействие Российской Федерации и ВПП ООН.