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18:12   29 Сентября 2020
Общество

Роспотребнадзор посоветовал запретить корпоративы для россиян

Роспотребнадзор посоветовал запретить корпоративы для россиян

Роспотребнадзор порекомендовал руководителям российских компаний отказаться от проведения корпоративов для сотрудников и соблюдать ряд правил на фоне коронавирусной инфекции, говорится на сайте федеральной службы.

Работников следует размещать в отдельных кабинетах и организовать для них сменную работу. Учреждения должны иметь в запасе средства медицинской защиты и дезинфекции на пять дней. Особое внимание при уборке помещений нужно уделить очищению поручней и дверных ручек.

Обеды на рабочих местах рекомендуется запретить. Если в заведении не предусмотрена столовая, следует организовать специальную комнату для приема пищи сотрудников. Соблюдать предписания Роспотребнадзора и следить за масочным режимом в транспорте среди пассажиров призвали перевозчиков Подмосковья, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#роспотребнадзор #рекомендации #корпоратив #коронавирус

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