Ереван может обратиться в ОДКБ из-за сбитого Турцией самолета ВВС Армении

Армения пока не просила помощи в ОДКБ на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Однако ситуация может измениться, заявил РИА Новости посол Армении в РФ Вардан Тогонян.

Минобороны Армении сообщило о сбитом армянском Су-25 турецким F-16. По словам Тогоняна, у Еревана есть возможность обратиться в ОДКБ из-за этого происшествия.

Нагорно-Карабахская Республика подверглась ракетным и воздушным атакам со стороны Баку, заявило накануне МО Армении.