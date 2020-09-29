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17:59   29 Сентября 2020
Политика

Ереван может обратиться в ОДКБ из-за сбитого Турцией самолета ВВС Армении

Ереван может обратиться в ОДКБ из-за сбитого Турцией самолета ВВС Армении

Армения пока не просила помощи в ОДКБ на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Однако ситуация может измениться, заявил РИА Новости посол Армении в РФ Вардан Тогонян.

Минобороны Армении сообщило о сбитом армянском Су-25 турецким F-16. По словам Тогоняна, у Еревана есть возможность обратиться в ОДКБ из-за этого происшествия.

Нагорно-Карабахская Республика подверглась ракетным и воздушным атакам со стороны Баку, заявило накануне МО Армении.

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Автор: Яна Либерман
#турция #армения #одкб

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