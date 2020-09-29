17:49 29 Сентября 2020Общество
Священник Димитрий Смирнов попал в реанимацию
Протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован в реанимацию, пишет "КП".
Врачи экстренно госпитализировали священника протоиерея Димитрия Смирнова, о чем журналистам рассказали знакомые батюшки, сообщает "КП" со ссылкой на источник, близкий к духовному лицу.
"Прошу молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Димитрия Смирнова", — прокомментировал ситуацию священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков.
По информации источника, священнослужитель был госпитализирован не с подозрением на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в разгар пандемии отец Димитрий тяжело переносил болезнь, а недавно в социальных сетях появились фотографии священника на инвалидной коляске.