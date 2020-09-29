Некоторые россияне с 1 октября могут рассчитывать на страховку до 10 млн рублей

Страховка по некоторым вкладам в России вырастет до 10 миллионов рублей, это изменение начнет действовать с 1 октября 2020 года, пишет Прайм.

Россияне с 1 октября текущего года смогут получить страховое возмещение на сумму до 10 миллионов рублей по своим вкладам по ряду случаев. Среди них получение наследства или продажа жилья, передает агентство ПРАЙМ.

Данный закон распространяется на потребительские кооперативы и товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и другие.

Помимо этого, повышенная страховка может быть доступна россиянам при возмещении причиненного их жизни ущерба, здоровью или имуществу, а также при получении социальных выплат, пособий, исполнении судебного решения и получении грантов в виде субсидий.