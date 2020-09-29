Баранец: Россия сделала прорыв в сфере ударных беспилотников

За последние восемь лет Россия сократила отставание в сфере ударных беспилотников. Об этом в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 29 сентября, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Длительное время российская армия значительно отставала от зарубежных коллег в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Если с разведывательными дронами, которых с 2012 года насчитывается уже больше 400, проблем не возникает, то тяжелых ударных беспилотников можно пересчитать по пальцам одной руки, утверждает Баранец.

«Мы тратили десятки миллиардов рублей, а на деле получали пшик. У нас были примитивные машины. Что касается последних восьми лет, я, конечно, не хочу сказать, что мы сделали с десятью восклицательными знаками сумасшедший прорыв, но сделан прорыв, на который обращают серьезное внимание наши потенциальные противники», — сказал эксперт.

Виктор Баранец также обратил внимание на тот факт, что БПЛА с недавних пор стали неким «модным аксессуаром», который должен быть у каждой уважающей себя армии. В какой-то мере это обозначило вступление в новую эпоху ведения боевых действий, считает военный обозреватель.

«Появились новые тактики. Сейчас применяется так называемая роевая система, когда целая огромная группа беспилотников нацеливается на объект и атакует его. Это тактика принципиально новая, если говорить о последнем десятилетии развития военного дела. Сегодня даже трудно назвать какой-то участок или направление развития военного дела, где бы что-то принципиально новое не появилось», — рассказывает гость онлайн-эфира.

Кроме того, возник целый ряд нового вооружения, среди которого — оружие, основанное на физических принципах, самолеты нового поколения, зенитные ракетные системы, подводные лодки и новые спутниковые системы.

«Да что там говорить. Что касается танков, “Армата” — танк последнего поколения», — говорит Баранец.

В конце августа появилась информация о том, что в России разрабатывается беспилотник, способный поражать цели из огнемета. Его появление инициировали российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщил РИА Новости заместитель компании-разработчика этой технологии «Ростех-Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» Максим Скоков.

Беспилотник с огнеметом создают в России https://t.co/bu71QM1Yj6 Для российских военных создается беспилотный летательный аппарат, который будет оснащен огнеметом. Об этом рассказал РИА Новости заместитель компании-разработчика этой pic.twitter.com/EkT4aOxh5Y — Вечерний Курьер (@VKsmiru) September 28, 2020

В середине сентября военные обозреватели китайской газеты «Жэньминь жибао» посвятили статью российскому беспилотнику «Охотник». Они заявили, что благодаря тандему с ударным БПЛА С-70 российский истребитель пятого поколения Су-57 получит дополнительные средства наблюдения и атаки.