17:38 29 Сентября 2020Армия
Анкара заявила, что турецкий F-16 не сбивал армянский истребитель Су-25
Сообщение о сбитом истребителе Су-25 ВВС Армении турецким истребителем F-16 опроверг пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о том, что турецкий истребитель F-16 взлетел с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечивал авиаудары по населенным пунктам близ Вардениса, пишет РИА Новости.
По ее словам, F-16 сбил истребитель Су-25 ВВС Армении, в результате чего армянский пилот погиб.