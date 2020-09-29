Анкара заявила, что турецкий F-16 не сбивал армянский истребитель Су-25

Сообщение о сбитом истребителе Су-25 ВВС Армении турецким истребителем F-16 опроверг пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о том, что турецкий истребитель F-16 взлетел с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечивал авиаудары по населенным пунктам близ Вардениса, пишет РИА Новости.

По ее словам, F-16 сбил истребитель Су-25 ВВС Армении, в результате чего армянский пилот погиб.