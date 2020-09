Власти НКР предостерегли Россию от потери Закавказья

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян считает, что Турция поддерживает Азербайджан ради уничтожения армянской государственности. По его мнению, карабахский конфликт лишь начало.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже призывал международное сообщество использовать все влияние, чтобы остановить любое вмешательство Анкары в карабахский конфликт, поскольку действия Турции в конечном итоге дестабилизирует ситуацию в регионе.

I call on the international community to use all of its influence to halt any possible interference by Turkey, which will ultimately destabilize the situation in the region. This is fraught with the most devastating consequences for the South Caucasus and neighboring regions.