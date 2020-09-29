Власти НКР предостерегли Россию от потери Закавказья

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян считает, что Турция поддерживает Азербайджан ради уничтожения армянской государственности. По его мнению, карабахский конфликт лишь начало.

«Не будет Карабаха, не будет Армении. А не будет Армении, представляете, Россия и цивилизованный мир будут полностью вытеснены из Закавказья. Потом начнутся процессы на Северном Кавказе, потом Поволжье и так далее», — не исключил Бабаян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже призывал международное сообщество использовать все влияние, чтобы остановить любое вмешательство Анкары в карабахский конфликт, поскольку действия Турции в конечном итоге дестабилизирует ситуацию в регионе.

«Это чревато самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов», — считает армянский премьер.

I call on the international community to use all of its influence to halt any possible interference by Turkey, which will ultimately destabilize the situation in the region. This is fraught with the most devastating consequences for the South Caucasus and neighboring regions. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 27, 2020

Советник президента НКР по внешней политике также подчеркнул, что турецкая сторона военно-политически поддерживает Баку. Поэтому турецкие военные и боевиков из разных террористических группировок уже прибыли в регион.

«Мы все должны понимать какую важнейшую миссию сейчас выполняет Нагорно-Карабахская республика и Армения. Защищая весь цивилизованный мир, в том числе и великую Россию, от этих пантуркиских, террористических поползновений», — добавил Бабаян.

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара хочет решить вопрос Нагорно-Карабахской Республики коренным образом. По его словам, Турция уже приложили к этому много усилий, но безуспешно.

«Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», — добавил глава МИД Турции.

Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen #Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can #Azerbaycan’ın yanındayız.???????????????? — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 27, 2020

Во вторник, 29 сентября, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. По ее словам, Анкара прикрывала удары азербайджанских вооруженных по территории города Варденис, сел Метс Мастик и Сотк.

«Истребитель Турции F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, который выполнял боевое задание. Летчик, к сожалению, героически погиб», — добавила Шушан Степанян.

Тoday, at around 10:30 am, F-16 fighters of the Turkish Air Force took off from the "Ganja" airport from the Republic of Azerbaijan and ensured the delivery of bombing and missile strikes against settlements and ground units of the Armenian Armed Forces — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, а также запретили выезжать из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.