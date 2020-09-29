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18:07   29 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Власти НКР предостерегли Россию от потери Закавказья

Власти НКР предостерегли Россию от потери Закавказья

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян считает, что Турция поддерживает Азербайджан ради уничтожения армянской государственности. По его мнению, карабахский конфликт лишь начало.

«Не будет Карабаха, не будет Армении. А не будет Армении, представляете, Россия и цивилизованный мир будут полностью вытеснены из Закавказья. Потом начнутся процессы на Северном Кавказе, потом Поволжье и так далее», — не исключил Бабаян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже призывал международное сообщество использовать все влияние, чтобы остановить любое вмешательство Анкары в карабахский конфликт, поскольку действия Турции в конечном итоге дестабилизирует ситуацию в регионе.

«Это чревато самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов», — считает армянский премьер.

 

Советник президента НКР по внешней политике также подчеркнул, что турецкая сторона военно-политически поддерживает Баку. Поэтому турецкие военные и боевиков из разных террористических группировок уже прибыли в регион.

«Мы все должны понимать какую важнейшую миссию сейчас выполняет Нагорно-Карабахская республика и Армения. Защищая весь цивилизованный мир, в том числе и великую Россию, от этих пантуркиских, террористических поползновений», — добавил Бабаян.

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара хочет решить вопрос Нагорно-Карабахской Республики коренным образом. По его словам, Турция уже приложили к этому много усилий, но безуспешно.

«Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», — добавил глава МИД Турции.

 

Во вторник, 29 сентября, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. По ее словам, Анкара прикрывала удары азербайджанских вооруженных по территории города Варденис, сел Метс Мастик и Сотк.

«Истребитель Турции F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, который выполнял боевое задание. Летчик, к сожалению, героически погиб», — добавила Шушан Степанян.

 

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, а также запретили выезжать из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #азербайджан #армения #карабахский конфликт

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