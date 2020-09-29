Власти Великобритании вводят санкции против Лукашенко

Великобритания санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также его сына и восьми высокопоставленных белорусских чиновников, передает Gov.uk объявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Санкции против представителей власти в Белоруссии сводятся к запрету на въезд в страну, а также заморозке всех активов. Введение таких ограничений объясняется стремлением привлечь правительство республики к мирному разрешению ситуации, которая сейчас разворачивается на территории страны, передает пресс-служба британского МИД.