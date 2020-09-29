Турецкая лира обвалилась на фоне конфликта в Карабахе

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум к доллару, опустившись на биржевых торгах до 7,85 единиц. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 28 сентября, когда за 1 доллар на бирже давали 7,79 лиры. Действия турецких властей не помогают остановить падение. Так, повышение ключевой ставки ЦБ Турции с 8,25% до 10,25% никак не отразилось на стоимости лиры.

Кроме того, Турция пытается пополнить бюджет за счет открытия границ и привлечения иностранных туристов, однако это лишь провоцирует распространение коронавируса в стране, где ситуация с COVID-19 и без того не самая лучшая.

Против лиры играют и геополитические факторы, включая обострившийся на днях конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном и обострение отношений Турции с Грецией из-за границ их шельфа в Восточном Средиземноморье.