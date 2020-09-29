Археологи Крыма объяснили, почему Амстердам обязан вернуть скифское золото

Крымский археолог, профессор Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Храпунов в беседе с изданием РИА Новости Крым объяснил, что судебный процесс по золоту скифов сейчас не может разрешиться из-за того, что в истории не было таких прецедентов. Сокровища остались в голландском музее Алларда Пирсона из-за возвращения Крымского полуострова в состав России в 2014 году.

«Неизвестно, когда это все закончится. Я вижу, что случай беспрецедентный. В мировой практике таких случаев нет: музей заключил договоры с пятью крымскими музеями о том, что он обязуется вернуть эти коллекции, а с другой стороны получил разрешения на вывоз этих вещей от государства Украина. И получается, что должен вернуть и в Украину, и в музеи, что одновременно невозможно», – заявил Храпунов.

Если обращаться к мировой истории, то найти подобные случаи невозможно, согласился директор НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского Александр Айбабин. Ни один музей не переходил в юрисдикцию другой страны в тот момент, когда его коллекции передавались в прежнее государство.

В Европе очень много музеев меняли свое географическую принадлежность, добавил эксперт, но ни один из них не отдавал свои экспонаты в другие культурные центры в этот момент:

«Мы знаем, что у всех почти государств Центральной Европы границы после каждой войны сильно менялись. Но музеи оставались на территории государства, к которому оказалась отнесенной эта территория. Не было прецедента, чтобы эти вещи изымались из музея и перемещались в столицу старого государства – то, что сейчас предлагает Украина».

Айбабин подчеркнул, что пока в Киеве не сменится руководство, эти разбирательства будут продолжаться. Голландия также может высказать свое мнение по этому вопросу, заверил специалист.

Напомним, в начале 2014 года сразу несколько коллекций музеев Крыма были вывезены в Амстердам в музей Алларда Пирсона. После того, как жители полуострова путем всеобщего голосования захотели присоединиться к России, нидерландский музей принял решение не возвращать коллекцию ни в Украину, ни в Россию, пока стороны не договорятся друг с другом.