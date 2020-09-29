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17:32   29 Сентября 2020
Россия

Археологи Крыма объяснили, почему Амстердам обязан вернуть скифское золото

Археологи Крыма объяснили, почему Амстердам обязан вернуть скифское золото

Крымский археолог, профессор Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Храпунов в беседе с изданием РИА Новости Крым объяснил, что судебный процесс по золоту скифов сейчас не может разрешиться из-за того, что в истории не было таких прецедентов. Сокровища остались в голландском музее Алларда Пирсона из-за возвращения Крымского полуострова в состав России в 2014 году.

«Неизвестно, когда это все закончится. Я вижу, что случай беспрецедентный. В мировой практике таких случаев нет: музей заключил договоры с пятью крымскими музеями о том, что он обязуется вернуть эти коллекции, а с другой стороны получил разрешения на вывоз этих вещей от государства Украина. И получается, что должен вернуть и в Украину, и в музеи, что одновременно невозможно», – заявил Храпунов.

Если обращаться к мировой истории, то найти подобные случаи невозможно, согласился директор НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского Александр Айбабин. Ни один музей не переходил в юрисдикцию другой страны в тот момент, когда его коллекции передавались в прежнее государство.

В Европе очень много музеев меняли свое географическую принадлежность, добавил эксперт, но ни один из них не отдавал свои экспонаты в другие культурные центры в этот момент:

«Мы знаем, что у всех почти государств Центральной Европы границы после каждой войны сильно менялись. Но музеи оставались на территории государства, к которому оказалась отнесенной эта территория. Не было прецедента, чтобы эти вещи изымались из музея и перемещались в столицу старого государства – то, что сейчас предлагает Украина».

Археологи Крыма объяснили, почему Амстердам обязан вернуть скифское золото

Айбабин подчеркнул, что пока в Киеве не сменится руководство, эти разбирательства будут продолжаться. Голландия также может высказать свое мнение по этому вопросу, заверил специалист.

Напомним, в начале 2014 года сразу несколько коллекций музеев Крыма были вывезены в Амстердам в музей Алларда Пирсона. После того, как жители полуострова путем всеобщего голосования захотели присоединиться к России, нидерландский музей принял решение не возвращать коллекцию ни в Украину, ни в Россию, пока стороны не договорятся друг с другом.

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Автор: Роман Самойлов
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