Эмир Кувейта Сабах IV скончался в США

Старейший арабский правитель эмир Сабах IV умер в США, где проходил лечение после проведенной операции, пишет РИА Новости.

Министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах рассказал о кончине 91-летнего правителя в эфире Кувейтского гостелевидения, сообщает РИА Новости.

Эмир Сабах аль-Ахмед ас-Сабах или Сабах IV руководил государством с января 2006 года, до этого успев побыть на посту премьер-министра страны и главой внешней политики Кувейта.

О госпитализации и последующей успешно проведенной операции правителя сообщила канцелярия эмира летом 2020 года. В этот период младший брат Сабаха IV наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был временно назначен исполняющим ряда полномочий главы государства.