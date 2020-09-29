Сатановский: на дебатах Трамп вытрет ноги о Байдена

В Соединенных Штатах Америки пройдут дебаты между претендентами на пост президента — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Политолог Евгений Сатановский уверен, что действующий президент «вытрет ноги» о своего соперника.

В авторском Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» эксперт назвал происходящее в США «предвыборным дурдомом».

«Действующий президент — опытный телеведущий и вообще мужик языкастый. За словом в карман не лезет, никаких терминов не стесняется, зол на оппонента, как черт. Достали его. И сильно. Так что ноги он о Байдена вытрет», — охарактеризовал Сатановский Трампа.

Тем более, у демократов нет никого лучше Байдена, хоть тот и забывает периодически, на какой пост претендует, иронизирует специалист.

Обвинения Трампа в том, что он российский агент, стали частью его образа. При этом, подчеркивает политолог, американского главу можно обвинять во многом, но никак не в том, что он «чей-то агент».

«Нормальное американское внесистемное хамло, удачно оседлавшее волну. Удачлив, нахален, с острым языком и без комплексов. Если этого достаточно для того, чтобы считаться агентом Путина, так и Джим Кэрри с Эдди Мэрфи наши люди. А уж про Вупи Голдберг и говорить нечего», — шутит Сатановский.

Больше всех на «русских агентов» похожи лидеры Демократической партии, считает он. Однако они больше походят на засланцев не современной России, а агентов Льва Троцкого, НКВД или Коминтерна. Демократы будто следуют цели развалить «оплот проклятого империализма», чтобы потом возглавить «эту бяку» в собственном логове.

«Если у Трампа лозунг "Сделаем Америку снова великой", то у них [демократов — прим. ред.] всех, похоже, просто "Сделаем Америку" — и если они прорвутся к власти, они ее так уделают... Машина времени у большевиков где-то в Кремле стояла, что ли? Эсера Блюмкина к ним туда с ее помощью в роли Сороса забросили? Или просто Америке время накрыться медным тазом пришло?».

Однако нельзя казать, что с геополитической точки зрения такое состояние Штатов кого-то сильно расстраивает, рассуждает Сатановский. Во-первых, это их выбор. Во-вторых, Америка нам не друг, пишет он.

В заключение эксперт проводит параллели между Россией и США. Первая после потрясений начала ХХ века несколько десятилетий пыталась дотянуться до уровня последнего мирного года — 1913. Вторые же, делает вывод Сатановский, таким годом будут считать 2020.

«Манхэттен, судя по рассказам очевидцев, анархия BLMовская [Black Lives Matter – Черные жизни важны, англ. — прим. ред.] просто убила — народ оттуда валом валит, все приличное закрывается. С Портлендом и много чем еще, то же самое. Что человеку с хозяйственной жилкой наблюдать невыносимо обидно. Мало им было коронавируса…», — отмечает политолог.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.