Кошкин: Курильские острова железобетонно останутся в составе России

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга в телефонном разговоре с Владимиром Путиным вновь поднял вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов.

В тот же день Токио выразил протест Москве из-за проведения тактических военных учений на Южных Курилах. Генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като назвал плановые учения «наращиванием военных приготовлений российской армии на четырех северных островах», которые Япония считает своими.

«Это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо», — заявил Като, цитируют РИА Новости.

Япония и Россия до сих пор не заключили мирный договор, окончательно решающий территориальный спор. Токио претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп.

История вопроса

Противостояние РФ и Японии вокруг Южных Курил продолжается более 60 лет. После Советско-японской войны 1945 года войска СССР полностью заняли Курильские острова, присоединив их к Хабаровскому краю. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию. По документу, острова Малой Курильской гряды и Шикотан передавались в японские владения, но только после заключения мирного договора.

Однако Вашингтон вынудил Токио отказаться от мирного договора с СССР: Штаты угрожали не отдать Японии остров Окинава, захваченный в 1945 году. В 1960 году Советский Союз отменил передачу южнокурильских островов Японии из-за заключения страной союзнического договора с США.

Долгое время территориальные претензии омрачали российско-японские дипломатические отношения, но в 2018 году президент РФ и предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить диалог по мирному договору. Осложняет ситуацию поддержка Японией санкций, введенных против России Штатами и Евросоюзом.

Путин предлагал Абэ подписать мирный договор «без предварительных условий», но японская сторона не согласилась. Россия же пытается «не что-то отдать или получить, а подписать мирный договор», подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дальнейшее развитие территориального спора

Целью переговоров между РФ и Японией в последние два года были взаимовыгодные отношения, констатирует завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Конкретно такие цели были у Абэ, а новый японский премьер обещал продолжить дипломатическую линию предшественника.

«Надо опираться на Основной закон РФ. Железобетонно не может идти речи ни о какой пяди земли, отданной другому государству. А вот новаторские предложения, связанные с совместными усилиями по освоению территорий, но не нарушающие положение Конституции, вполне приемлемы. И здесь надо работать», — рассказал ученый в комментарии «Политике Сегодня».

Летом в Конституцию РФ были внесены поправки, в том числе дополняющие статью «О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий». Теперь действия по отчуждению части территории России и призывы к таким действиям являются неконституционными. Более того, решение о передаче другой стране российской земли не может быть принято даже высшими государственными лицами.

Прогресс в обсуждении территориального вопроса заметен, но остаются другие моменты, требующие рассмотрения, говорит Кошкин. Не стоит забывать, что Япония — надежный партнер и союзник США. Американские военные базы находятся в стране еще со времен окончания Второй мировой войны. Как и в случае с Южной Кореей, Штаты видят в Японии союзника, который поможет обеспечить давление на Китай и Россию.

«И надо учитывать, что хоть многое и сделано [в переговорах между РФ и Японией — прим. ред.], но "под сурдиночку" на фоне якобы агрессивной деятельности Северной Кореи (проведение испытаний, подготовка пуска ракет с ядерной боеголовкой) в Японии разместили системы ПВО, которые могут менять соотношения сил и должны учитываться в военном строительстве как Китая, так и России», — заявил Кошкин.

Нужно понимать, что каждый шаг со стороны Японии — это действие, скорее всего, согласованное с Соединенными Штатами, заключил политолог.

Мнение курильчан

В феврале прошлого года ВЦИОМ провел опрос среди жителей Курильских островов по поводу принадлежности территорий. В исследовании приняли участие 7695 россиян, проживающих на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан​​​. 96% респондентов однозначно высказались за то, чтобы все острова оставались под российским суверенитетом.

Члены Общественной палаты РФ неоднократно посещали острова и обсуждали этот вопрос с местными жителями. По словам главы Сахалинской ОП Владимира Иконникова, позиция курильчан однозначна: южнокурильские острова — российская земля.

Даже с новым премьер-министром радикальные изменения в японской политике по российскому направлению маловероятны. О том, чем Японии и России запомнится Есихидэ Суга, читайте в нашей статье.