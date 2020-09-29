Политолог оценил шансы России склонить Баку и Ереван к миру

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном и призывает стороны сесть за стол переговоров.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» оценили участие России в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин обратил внимание, что у России есть все шансы поспособствовать прекращению кровопролития на Кавказе.

«Если рассматривать чисто в техническом плане, то Россия, конечно же, может принудить обе стороны к мирному решению вопроса. Если рассматривать с политической точки зрения, это не российская игра. Это турецкий конфликт, который моделируется из Анкары и имеет свои далеко идущие планы не только на этот регион, но и на Центральную Азию», — рассказал эксперт.

По словам Мухина, вмешиваясь в ситуацию в Республике Нагорный Карабах, Россия рискует «зацепиться за ниточки» очень влиятельных политических игроков. Ведь за спиной Турции стоит Североатлантический Альянс (НАТО), который имеет контроль над Анкарой, уверен спикер.

«Поэтому мне кажется, что общая осторожная позиция, которую выказывает правительство России, в данном случае очень не помешает», — заверил Мухин.

В свою очередь, Армения состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соглашение было подписано в 1992 году в Ташкенте представителями России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к договору присоединился и Азербайджан, но в 1999 году вышел из него.

В договоре прописано, что если чьи-либо военные силы вторгнутся на территорию страны-подписанта, то остальные государства ОДКБ обязаны будут задействовать свои войска, чтобы помочь соратнику. Таким образом России придется прийти на помощь, если в Армению войдут войска Азербайджана.

«Протокол существует, он действующий. Поэтому как только армянское руководство попросит, Россия в обязательном порядке поможет. И я думаю, что другой стороне, Азербайджану и Турции, об этом известно. Не знаю, насколько это их сдержит до конца. Я уже говорил, что перспективы развития этого военного конфликта туманны. Потому что мы до конца не знаем, что сейчас происходит в голове у Ильхама Алиева [президент Азербайджана]. Возможно, что он сам не знает», — подчеркнул специалист.

Мухин отметил, что предсказывать развитие конфликта в Нагорно-Карабахской Республике сложно из-за чрезмерно большого числа различных факторов. В конце концов, сказал политолог, такие крупные державы, как Китай и США еще не делали серьезных высказываний по ситуации в регионе.

«Боюсь, заявления на этот счет от Европейского Союза мы не услышим вообще. Больше всего они сейчас озабочены белорусской проблемой. США здесь хотят сыграть определяющую роль, но вряд ли Россия им это позволит сделать. А Китай – это вообще отдельная тема. Насколько сейчас китайские интересы вплетены в общую картину интересов Азербайджана, Армении и других акторов, нам тоже сложно предположить. Мне кажется, что Пекин сейчас воздержится от четкой позиции, но укрепит свои позиции в регионе», — заключил глава Центра политической информации.

Камнем преткновения между Ереваном и Баку уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Ранее член Экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предсказывал обострение конфликта в районе Нагорного Карабаха. «Политика Сегодня» писала о реакции на эскалацию конфликта в мире и участие третьих стран в столкновении между Арменией и Азербайджаном.

Также Министерство обороны Армении сообщило, что силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы опровергнул эту информацию.