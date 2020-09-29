Путин указал министру просвещения на ошибку во время совещания

Президент РФ сделал замечание министру просвещения из-за неработающего микрофона во время видеосовещания, пишет РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов получил замечание от президента РФ Владимира Путина за проблемы со связью во время проведения видеосовещания, сообщает РИА Новости.

Кремлевский пул РИА Новости опубликовал кадры совещания в своем Telegram-канале, на которых видно, что Сергей Кравцов забыл включить микрофон прежде, чем начал зачитывать свой доклад.

"Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич", — указал Владимир Путин.

Доклад министра просвещения Сергея Кравцова был посвящен ситуации с коронавирусом и предпринимаемым в связи с этим мерам.