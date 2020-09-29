МЧС сообщило о ликвидации пожара в новосибирской гостинице "Император"

Пожар в гостиничном комплексе "Император" города Новосибирск потушен, сообщили журналистам в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание получило третий ранг опасности из пяти. При тушении было задействовано 50 человек и 16 единиц спецтехники.

Ликвидация пожара была усложнена интенсивным распространением огня из-за горючих материалов, использованных в фасаде отеля, а также большим количеством силовых электропроводов, отметили в МЧС.

Сейчас открытый огонь потушен, спасатели ведут проливку конструкций здания, добавили в МЧС.