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16:57   29 Сентября 2020
Происшествия

МЧС сообщило о ликвидации пожара в новосибирской гостинице "Император"

МЧС сообщило о ликвидации пожара в новосибирской гостинице "Император"

Пожар в гостиничном комплексе "Император" города Новосибирск потушен, сообщили журналистам в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание получило третий ранг опасности из пяти. При тушении было задействовано 50 человек и 16 единиц спецтехники.

Ликвидация пожара была усложнена интенсивным распространением огня из-за горючих материалов, использованных в фасаде отеля, а также большим количеством силовых электропроводов, отметили в МЧС.

Сейчас открытый огонь потушен, спасатели ведут проливку конструкций здания, добавили в МЧС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мчс #пожар #новосибирск #гостиница

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