Американские эксперты оценили российский «рой беспилотников»

Американский журнал Forbes обратил внимание на новую стратегию с использованием беспилотников, продемонстрированную российской армией на масштабных военных учениях «Кавказ-2020». Речь идет о целой группе БПЛА, летающих «роем» — это модели «Орлан-10», «Элерон-3», «Форпост-Р» и другие.

Беспилотники вели совместную разведку с малой и большой высоты, а также поражали наземные цели. Как отмечает Forbes, групповое использование БПЛА стало «шагом вперед» для российской армии. Раньше Россия использовала различные типы беспилотников по отдельности, но за последние несколько лет Министерство обороны обсуждало объединение нескольких моделей этого оружия в комбинированную систему.

«На данный момент в России проводится много исследований по использованию роя беспилотных летательных аппаратов, а также проводится тестирование и оценка таких концепций. Более скоординированное использование БПЛА будет включать наблюдение, разведку, а также боевые и ударные беспилотники», — рассказал военный аналитик Сэмюэл Бендетт в комментарии Forbes.

Пока ВС РФ используют беспилотные летательные аппараты преимущественно в разведывательных целях, оставляя «ударные» задачи для артиллерии. По словам Бендетта, вскоре это может измениться: в учениях страна успешно испробовала боевые возможности БПЛА.

Американский эксперт предполагает, что Россия стремится увеличить количество беспилотников, чтобы обеспечить себе стратегическое военное превосходство в том или ином регионе. Такие «разведчики» в небе смогут эффективно указывать на цели, а артиллерия расширенной дальности будет поражать силы противников с большой дистанции.

Бендетт указывает, что американский подход к разработке беспилотников отличается от российского: РФ делает ставку на боевую мощь БПЛА, а США — на быструю передачу данных беспилотником.

«Обе страны, похоже, изо всех сил стараются наилучшим образом использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов, доступных сейчас фронтовым силам. Как и в случае с другими новыми видами оружия, тот, кто разработает лучшую тактику, скорее всего, будет победителем в следующем конфликте», — заключили журналисты Forbes.

Технологический прорыв в конструировании БПЛА и новые тактики, в том числе «роевая система», действительно обратили на себя пристальное внимание «потенциальных противников», подтверждает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. О том, почему беспилотники стали «модным аксессуаром» для каждой уважающей себя армии, читайте в нашей статье.