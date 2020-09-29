Представитель семьи Конкиных заявила о пропаже видеозаписей из бассейна

Видеозаписи с камер наблюдения из бассейна, где погибла дочь Владимира Конкина, исчезли, пишет ФАН.

Представитель семьи известного артиста Юлия Нитченко заявила, что все видеозаписи из бассейна, где трагически погибла Софья Конкина, пропали, сообщает Федеральное агентство новостей.

Адвокат также опровергла информацию о якобы обнаруженных в анализе Конкиной трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного диазепама.

"Это все неправда, так как на данный момент не готов ни один анализ", — подчеркнула Нитченко.

Представитель известной семьи отметила, что причины гибели Конкиной только устанавливаются. Родственники погибшей не исключают насильственных причин гибели девушки.

Напомним, что Конкина 22 сентября пошла в бассейн, в воде ей стало плохо, и девушка ушла под воду. Конкину доставили в больницу, но спасти дочь известного актера не удалось.

Ранее ФАН сообщал о словах заведующей клуба, что Софью Конкину в день трагедии якобы рвало красным вином, а в сумке у погибшей нашли штопор и пробку от бутылки.